Polizei bittet um Hinweise 35 Meter langes Holzgeländer aus dem Boden herausgerissen und massiv beschädigt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, 10. auf 11. Mai, wurde in Altmannstein am Schambachtalradweg zwischen Neuenhinzenhausen und Sandersdorf ein circa 35 Meter langes Holzgeländer aus dem Boden herausgerissen und massiv beschädigt.