Polizei ermittelt Diebstahl an Geschwindigkeitsmessanzeige

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag bis Mittwoch, 1. bis 6. Mai, wurden erneut die Akkus einer Geschwindigkeitsmesstafel in Pfahldorf in Kipfenberg entwendet. Zuvor war es bereits zu Fällen in Pfahldorf Ende letzten Jahres und aktuell in Enkering gekommen.