Nässeunfall Pkw überschlägt sich am Kindinger Berg und bleibt auf dem Dach liegen – Fahrerin unverletzt

Foto: 123rf.com

Am Kindinger Berg auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung München kam es am Montagabend, 11. Mai, gegen 20.10 Uhr, zu einem Nässeunfall, bei dem sich eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug überschlagen hatte.