Um Hinweise wird gebeten Ölfilm auf einem Zulauf der Ilm ruft die Behörden auf den Plan

Foto: 123rf.com

Bereits am Freitag, 1. Mai, wurde in Geisenfeld-Gaden an einem Zulauf der Ilm eine Gewässerverunreinigung festgestellt. Ein Bürger aus Gaden hatte der Integrierten Leitstelle die Verunreinigung mitgeteilt.