Die Polizei ermittelt Umbekannte attackieren 20-Jährigen in Abensberg

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 26. April, gegen 19.50 Uhr, kam es bei einem Spielplatz in der Münchener Straße in Abensberg zu einer gefährlichen Körperverletzung an einem 20-jährigen Heranwachsenden.