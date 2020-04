Verirrt Er fand nicht mehr in den Wald zurück – Polizei fängt mitten in Abensberg einen Rehbock ein

Foto: PI Kelheim

Am Montag, 27. April, gegen 8.55 Uhr, wurden zwei Beamte der PI Kelheim in die Kagrastraße beordert. Grund hierfür war die Mitteilung einer Anwohnerin, die einen verirrten Rehbock im dortigen Wohngebiet festgestellt hatte. Der Rehbock stand an einem Zaun und fand den Weg zurück in den Wald nicht mehr.