Ermittlungen laufen Bus fährt gegen Mauer, Fahrer begutachtet kurz den Schaden und macht sich dann aus dem Staub

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 25. April, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein Linienbus die Stinkelbrunnstraße in Bad Abbach in Richtung Kaisertherme. In einem Kurvenbereich touchierte der Bus eine Steinmauer.