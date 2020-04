Mutmaßlich unter Drogeneinfluss Fahrer eines Kleintransporters baut Unfall

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 23. April, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 28-jähriger in einem Kleintransporter die Kreisstraße KEH10 von Hausen in Richtung Saal an der Donau. Hierbei kam er ins rechte Bankett. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn ins Schleudern und schlug schließlich neben der Straße, rechts in der Böschung ein.