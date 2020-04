Unfall 53-Jährige prallt alleinbeteiligt gegen Baum und wird schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag, 21. April, ereignete sich in Mindelstetten ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 53-Jährige schwer verletzte.

Mindelstetten. In einer scharfen Rechtskurve kam sie mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Nachdem sie von der FFW Mindelstetten aus ihrem Fahrzeug befreit wurde, kam sie mittels eines Rettungshubschraubers in ein naheliegendes Krankenhaus.