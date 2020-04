Unfall Beim Anfahren das Gleichgewicht verloren – Fahrgast stürzt in einem Bus in Ingolstadt gegen eine Glasscheibe

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 21. April, 15.55 Uhr, kam es in einem Linienbus in Ingolstadt zum folgenreichen Sturz eines Fahrgastes.