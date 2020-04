Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt beim Parken einen Audi und macht sich aus dem Staub

Am Freitag, 17. April, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, wurde auf dem Griesplatz in Mainburg ein anthrazitfarbiger Audi A3 im Bereich der linken Seite von einem bisher unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt.