10.000 Euro Schaden Frontalzusammenstoß – Kradfahrer schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Ein 21-Jähriger aus Rohr in Niederbayern fuhr am Montag, 20. April, um 18.10 Uhr, mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2230 von Rohr in Richtung Laaberberg. Auf Höhe der Grünbacher Straße bog er nach links ab und übersah dabei einen 21-Jährigen aus Kirchdorf, der mit einem Krad entgegen kam.