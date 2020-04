50.000 Euro Schaden Brand einer Garage beim Frühjahrscheck am Krad – Kripo ermittelt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 20. April, kam es gegen 15,15 Uhr zu einem Brand in einer Garage in der Sudetenstraße in Großmehring, bei dem ein Sachschaden von circa 50.000 Euro entstand.