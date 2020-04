Kontrolle Beifahrer wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt

Am Montag, 20. April, um 2 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt am Wasserwerk in Ingolstadt einen Pkw. Die Fahrerin konnte alle nötigen Dokumente vorzeigen, jedoch fiel den Beamten Marihuanageruch im Fahrzeug auf.