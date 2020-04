Gefährdung des Straßenverkehrs Von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hausmauer geprallt – Autofahrer war betrunken

Foto: 123rf.com

Am Freitagabend, 17. April, kam ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Mainburg gegen 21 Uhr in Meilenhofen in der Meilenhofener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausmauer.