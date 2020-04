Zeugen gesucht Mehrere Autos in Ingolstadt verkratzt – 20.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Bislang unbekannte Täter, beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16. auf 17. April, mehrere geparkte Pkws in der Lannerstraße in Ingolstadt.