Die Polizei ermittelt Schranke stoppt Autodieb

Am Freitag, 17. April, gegen 23.55 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine Person über den Sicherheitszaun eines Firmengeländes in der Hafenstraße in Kelheim kletterte. Der Zeuge verständigte die Polizei und folgte dem Verdächtigen.