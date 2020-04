Unfallflucht Pkw fährt mittig – 19-Jähriger kommt mit seinem Krad zu Sturz und verletzt sich leicht

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Ein 19-Jähriger aus Reichertshofen befuhr am Donnerstagabend, 16. April, um 17.45 Uhr, mit seinem Krad Suzuki die Verbindungsstraße zwischen Heideweiher und Baarer Weiher in Reichertshofen. In einer Linkskurve kam ihm ein Pkw entgegen, der laut seinen Angaben mittig auf der Fahrbahn fuhr.