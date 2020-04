Die Polizei ermittelt Unbekannte machen sich an Bienenstöcken in Rohr zu schaffen

In der Zeit vom 13. bis zum 14. April, 15 Uhr, hat ein Unbekannter versucht, in Stocka einen Bienenstock zu entwenden.

Roh. Der Täter griff sich eine Holzbox mit einem Bienenschwarm und wollte diesen vermutlich abtransportieren. Den Bienenstock lies er unweit des Tatortes in einer Wiese liegen. Sachschaden ist nicht entstanden.

In der Zeit vom 7. bis zum 11. April wurde in Rohr, Bachl, an einem Bienenhaus eine Fensterscheibe eingedrückt. Sachschaden beträgt circa 50 Euro.

Ob die Sachbeschädigung und der versuchte Diebstahl zusammenhängen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Hinweise bitte an die PI Mainburg unter der Telefonnummer 08751/ 86330.