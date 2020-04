Fahrverbot und Punkte 45-jähriger Fahrzeuglenker unter Alkoholeinfluss erwischt

Foto: 123rf.com

Ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in Geisenfeld wurde am Mittwoch, 15. April, um circa 21 Uhr, in Geisenfeld mit seinem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt, eine Test erbrachte einen Wert von 0,9 Promille.