Suche Ingolstädterin wird weiterhin vermisst – die Polizei bittet erneut um Hinweise

Seit Freitag, 27. März, wird Andrea Knüpfer aus Ingolstadt vermisst. Bereits am 8. April erfolgte durch das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in diesem Zusammenhang eine Pressemitteilung

Ingolstadt. Trotz umfangreicher Ermittlungen der Polizeiinspektion Ingolstadt fehlt von der Frau weiterhin jede Spur. Es führten bislang beispielsweise weder Nachbarschaftsbefragungen noch Nachforschungen bezüglich des üblichen Bewegungsbildes zur Auffindung der 56-Jährigen.

Frau Knüpfer ist circa 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur, trägt wahrscheinlich Outdoor- bzw. Wanderbekleidung und ist vermutlich mit ihrem schwarz-blauen Damenfahrrad der Marke „Morrison“ unterwegs. Die Vermisste hält sich gerne in der Natur auf. Eventuell war sie zuletzt in den Parkanlagen in und um Ingolstadt unterwegs.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Knüpfer nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/ 93432222 entgegen.