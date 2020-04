Unfall ohne Fremdverschulden 39-jähriger Fahrradfahrer rutscht mit Fuß vom Pedal und stürzt

Am Montagnachmittag, 13. April, ereignete sich in Hienheim in Neustadt an der Donau ein alleinbeteiligter Fahrradunfall, hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht.