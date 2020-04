Zeugen gesucht Unfallflucht auf Parkplatz in Reichertshofen

Bereits am Freitag, 3. April, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, wurde auf dem Aldi-Parkplatz in Reichertshofen ein Pkw von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Reichertshofen. Der Geschädigte erstattete erst am Montag Anzeige bei der Polizei. Er hatte seinen orangefarbenen BMW X2 am Freitag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr zum Einkaufen abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der Beifahrertüre eine Streifbeschädigung fest. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht. Die Polizeiinspektion Geisenfeld bittet unter der Telefonnummer 08452/ 7200 um Zeugenhinweise.