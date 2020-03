Führerschein beschlagnahmt Betrunkene Autofahrerin flüchtet von der Unfallstelle

Foto: 123rf.com

Die Verkehrspolizei Ingolstadt konnte am Sonntagmittag, 29. März, eine alkoholisierte Autofahrerin in Ingolstadt aufgreifen, die von der Unfallstelle geflüchtet war. Die 55-jährige Ingolstädterin hatte am Franziskanerwasser beim Einparken einen dort abgestellten Pkw beschädigt.