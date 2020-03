Callcenterbetrügereien Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte und Gewinnversprechen

Die Polizei warnt erneut vor Callcenterbetrügereien im Landkreis Kelheim.

Landkreis Kelheim. Am Donnerstag, 26. März, gegen 11.40 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer Seniorin aus Neustadt an der Donau an. Er stellte sich bei ihr als „Polizeihauptwachtmeister Biersack“ vor. Die ältere Dame durchschaute die Masche jedoch sehr schnell und legte gleich wieder auf. Zu einer Vermögensschädigung kam es somit nicht.

Ein weiterer Fall des Callcenterbetrugs ereignete sich ebenfalls am Donnerstag. Hierbei wurde eine Seniorin aus Langquaid angerufen. Die unbekannte Anruferin erzählte der älteren Dame, dass sie angeblich bei einem Gewinnspiel etwas gewonnen hätte. Deshalb bräuchte sie nun ihre Bankdaten. Auch hier misstraute die Angerufene ihrer Gesprächspartnerin und legte wieder auf, sodass es zu keiner Vermögensschädigung kam.

Bei dieser Art von Anrufen handelt es sich um organisiert vorgehende Betrugsbanden, die in Callcentern im Ausland sitzen und durch geschickte Gesprächsführung versuchen an das Geld zumeist älterer Menschen zu gelangen. Die PI Kelheim warnt in diesem Zusammenhang vor obigen Betrugsmaschen! Angehörige von älteren Menschen werden gebeten, mit ihren Familienangehörigen über diese Betrugsformen zu sprechen.