Baum schnellte zurück 23-Jähriger bei Baumfällarbeiten mittelschwer verletzt

Mittelschwer verletzt wurde ein 23-jähriger Mann aus Volkenschwand am Mittwoch, 25. März, um 13.15 Uhr, bei Baumfällarbeiten im Bereich Taubengrub.

Volkenschwand. Ein gefällter Baum schnellte hoch und traf den Mann am Kopf. Trotz Schutzkleidung war die Verletzungen so schwer, dass er mit dem Hubschrauber in eine Klinik nach Landshut geflogen wurde. Die Feuerwehr Volkenschwand war vor Ort im Einsatz.