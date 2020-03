Gefährlich 54-Jähriger will sich den Tunnel genauer ansehen und betritt die Gleise

Foto: 123rf.com

Ein 54-Jähriger aus dem Gemeindebereich Laaber wollte sich am Bahnhof Kinding den Tunneleingang in Richtung Nürnberg ansehen und begab sich dabei am Sonntagmittag, 22. März, verbotenerweise in den Bereich des Gleisbetts, von wo aus er in Richtung Tunneleingang ging.