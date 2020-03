Die Polizei ermittelt Unbekannter belästigt Frau in Siegenburg

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein unbekannter Täter führte am Freitagmorgen, 20. März,gegen 10.30 Uhr in der Landshuter Straße in Siegenburg gegenüber einer 22-jährigen Radfahrerin aus dem Landkreis Ingolstadt exhibitionistische Handlungen aus.