2.500 Euro Schaden Mofa kollidierte seitlich mit Pkw – 15-jähriger Mofa-Fahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 19. März, um 14.30 Uhr, wollte ein 15-Jähriger aus Train mit seinem Mofa in Siegenburg auf der Trainer Straße von St. Johann kommend nach links in die Herrnstraße Richtung Siegenburg abbiegen. Dabei übersah er, dass ihn in diesem Moment eine 46-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf überholte.