100.000 Euro Schaden Wohnungsbrand in München durch heißes Fett

Foto: 123rf.com

Am Sonntagnachmittag, 15. März, um 16.06 Uhr, ist es in der Willibaldstraße in München zu einem Brand gekommen. Ein mit Öl gefüllter Kochtopf erhitzte sich auf der Herdplatte so stark, dass sich das Speiseöl entzündete und die Küche in Brand setzte.