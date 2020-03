Audi rammt Fertiggaragen Außenwände und Unterzüge durch die Wucht herausgerissen

Foto: 123rf.com

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Fehwiesenstraße im Münchener Stadtteil Berg am Laim zu einem nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz: Samstagnacht, 14. März, gegen 1.25 Uhr rammte dort ein Audi mehrere Garagen in einem Garagenhof.