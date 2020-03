Ermittlungen Herrenloser Hund beißt Radfahrerin unvermittelt in den Fuß

Foto: 123rf.com

Eine 24-jährige Radfahrerin aus dem Gemeindebereich Geisenfeld befuhr am Samstagabend, 14. März, den Fußweg von der Münchener Straße in Richtung Gartenweg in Geisenfeld. Hierbei folgte der 24-Jährigen ein bislang nicht näher bekannter Hund und biss die Geschädigte während der Fahrt in den linken Fuß.