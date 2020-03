Höhenrettungsgruppe im Einsatz Bauarbeiter stürzt drei Meter in die Tiefe

Foto: FedericoC/123rf.com

Einsatz der Höhenrettungsgruppe auf der IN-Campus Baustelle: Ein Bauarbeiter ist auf einer Baustelle am IN-Campus in Ingolstadt am Freitag, 13. März, gut zwei Meter in die Tiefe gestürzt und auf einem Gerüstboden zum Liegen gekommen. Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Ingolstadt rückten an, um ihn zu retten.