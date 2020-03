Zeugen gesucht Versuchter Autoaufbruch in Neustadt an der Donau

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 27. Februar, 18 Uhr, und Sonntag, 1. März, 11 Uhr, wurde versucht, in einen in der Heiligenstädter Straße in Bad Gögging in Neustadt an der Donau abgestellten Pkw der Marke Kia einzudringen.