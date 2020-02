Die Polizei bittet um Hinweise Exhibitionist zieht vor 17-Jähriger in Abensberg blank

Foto: 123rf.com

Die Polizei Kelheim berichtete kürzlich über einen Mann, der im Raum Neustadt an der Donau Frauen sexuell belästigt, indem er sich entblößte und an seinem Glied manipulierte. Nachdem die Polizei Fahndungsmaßnahmen im Raum Neustadt intensivierte, kam es nun zu einem ähnlichen Vorfall in Abensberg.