Circa 4.000 Euro Schaden Sekundenschlaf führt zu Unfall auf der Autobahn

Der 48-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit tschechischer Zulassung kam am Dienstag, 25. Februar, gegen 15.45 Uhr, auf der Autobahn A93 bei Rohr in Niederbayern kurz vor der Anschlussstelle Abensberg in Fahrtrichtung München nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrsschild und verursachte Flurschaden.