Bilanz Faschingstreiben in Langquaid – die Polizei hatte einiges zu tun

Am Wochenende fanden im Landkreis Kelheim wieder mehrere Faschingsveranstaltungen statt. Die Polizei war gut beschäftigt, aber die widrigen Witterungsbedingungen führten zu einem recht frühzeitigen Ende des Freiluft-Faschingstreibens am Sonntag, 23. Februar – auch in Langquaid.