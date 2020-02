Er verstand Platzverweis nicht Faschingsbesucher geht in Polizeigewahrsam

Ein 32 jähriger Mann aus Kipfenberg suchte beim Faschingstreiben in Denkendorf am Sonntag, 23. Februar, gegen 23 Uhr, offenbar Streit. Zunächst pöbelte er ausgerechnet vor einem Streifenwagen Passanten an.