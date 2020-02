Unfall in Ingolstadt Rotlicht missachtet – fünf Leichtverletzte

Am Freitag,21. Februar, 7.35 Uhr, kam es in Ingolstadt an der Kreuzung Manchinger Straße/Südliche Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden.