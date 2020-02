Polizei bittet um Hinweise Einbrecher klaut Holztruhe und Bargeld

Foto: Andrey Popov/123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. auf 21. Februar, drangen unbekannte Täter über eine offenstehende Eingangstür in ein Wohnhaus im Wiesenweg in Mainburg ein und entwendeten eine Holztruhe sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.