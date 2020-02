Kurioser Einsatz Auto im Feldmochinger See versenkt

Am Mittwochvormittag, 19. Februar, 11.48 Uhr, ist ein Opel Corsa des Baureferats in den Feldmochinger See gerollt und versunken.

München. Ein Mitarbeiter der Abteilung Gartenbau hatte seinen Dienstwagen in der Wiese geparkt. Plötzlich rollte das Fahrzeug über die Liegewiese in Richtung See. Bei dem Versuch, sein Fahrzeug noch zu retten, geriet der Fahrer ins kalte Wasser. Er konnte das Versinken des Autos nicht mehr verhindern. Die angerückten Feuerwehrtaucher kontrollierten sofort, ob sich weitere Personen im Fahrzeug befinden. Das war nicht der Fall. Sie fanden den Corsa circa zehn Meter vom Ufer entfernt in etwa fünf Metern Tiefe. Der Taucher befestigte Bandschlingen an der Hinterachse, sodass der Unfallwagen mit einer Seilwinde aus dem See gezogen werden konnte. Der völlig durchnässte und unterkühlte Mitarbeiter des Baureferats musste vom Notarzt versorgt und in eine Klinik transportiert werden.

Betriebsstoffe, wie Treibstoff und Öle, sind bei dem Zwischenfall nicht ausgetreten. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Totalschaden handeln.