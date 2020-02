Unfall Pkw stößt mit Radfahrer zusammen – Radfahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Wunsiedel fuhr am Montag, 17. Februar, um 6.45 Uhr, mit seinem Dacia Doccer auf der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt in Richtung Westpark, ebenso wie der 35-jährige Ingolstädter, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg fuhr.