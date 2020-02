Vor dem Faschingsfestzelt Vater und Sohn rangeln mit dem Sicherheitsdienst

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 16. Februar, fand in Deising bei Riedenburg ein Faschingsumzug mit anschließendem Faschingstreiben statt. Die Veranstaltung war gut besucht, leider kam es am Abend zu einer zu einer unschönen Auseinandersetzung zwischen einem Vater-Sohn-Gespann und dem Sicherheitsdienst.