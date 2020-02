Jugendschutzkontrolle Polizei greift betrunkene 14-Jährige in Disko auf

Foto: 123rf.com

Anlässlich einer Jugendkontrolle wurde in einer Diskothek am Marktplatz am Samstagmorgen, 15. Februar, kurz nach 1 Uhr eine 14-jährige Schülerin aus Mainburg festgestellt.