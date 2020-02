Ist ja nichts passiert 84-Jähriger touchiert zwei Fahrzeuge beim Einparken

In der Theater-West Tiefgarage in Ingolstadt stieß ein 84-Jähriger aus Ingolstadt am Donnerstagabend, 13. Februar, beim Versuch vorwärts einzuparken zunächst gegen einen rechts daneben stehenden Pkw Audi A3 einer 33-jährigen Ingolstädterin.