42-Jährige erwischt Shopping mit „Preisnachlass“

Foto: 123rf.com

Beim Bezahlen fiel einer Kassiererin in einem Geschäft in der Köglmühle in Mainburg auf, dass die Preisetiketten der Kleidungsstücke, die eine Kundin am Dienstagmittag, 11. Februar, auf das Kassenband legte, nicht zur Ware passen konnten.