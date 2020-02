Schlangenlinienfahrt Auf der Heimfahrt vom Flughafen – mit zwei Promille auf der Autobahn unterwegs

Nach der Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers am Montag, 10. Februar, um 0.36 Uhr, über einen VW Passat, der um 0.16 Uhr kurz vor der Rastanlage Köschinger Forst auf der Autobahn A9 in Richtung Nürnberg unterwegs sei, konnte dieser nach zehn Minuten am Kindinger Berg festgestellt und anschließend an der Rastanlage Greding bei Stammham angehalten werden.