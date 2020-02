Strafanzeige erstattet 38-Jähriger fährt Schlangenlinien – Alkotest positiv

Am Freitag, 7. Februar, gegen 23.46 Uhr, wurde ein 38-jähriger bulgarischer Staatsbürger aus Mainburg in der Wolnzacher Straße in Mainburg einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er mit auffälligen Schlangenlinien mit seinem Pkw unterwegs war.