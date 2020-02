1.000 Euro Schaden Unbekannte besprühen Haus mit schwarzer Farbe

In der Zeit von Mittwoch, 1. Januar, bis Sonntag, 3. Februar, haben bisher unbekannte Täter die Rückseite eines Gebäudes in der Walther-Schwarz-Straße in Mainburg mit schwarzer Farbe besprüht.