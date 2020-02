Crash in Geisenfeld 58-jährige Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 6. Februar, 14.25 Uhr, in Geisenfeld wurde eine 58-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt.

GEISENFELD. Die Geisenfelderin befuhr die Schlagtörlgasse in südöstliche Richtung und übersah an der Kreuzung Am Gellert den von rechts kommenden Pkw eines 50-Jährigen aus Münchsmünster. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro.